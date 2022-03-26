Юри Алберто вернулся в расположение «Зенита»

Агент Андре Кьюри, представляющий интересы нападающего «Зенита» Юри Алберто, рассказал, что бразилец вернулся в команду после перерыва на матчи сборных.

«Юри уже прилетел в Россию. У него все хорошо, — сказал Кьюри Sport24.

«Зенит» возобновит чемпионат России 3 апреля выездным матчем против «Сочи» в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России.

Алберто перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 года. 21-летний футболист провел за петербургскую команду 7 матчей и забил 4 гола.