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Дивеев об удалении в матче с «Ахматом»: «Посмотрел в повторе и понял, что сыграл опасно»

Зарина Халимхонова
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

На 89-й минуте прошедшей встречи футболист был удален с поля за вторую желтую карточку. Из-за дисквалификации он пропустит перенесенную игру 21-го тура против «Спартака», которая состоится 25 апреля.

— Хотел бы извиниться перед игроками «Ахмата» сыграл опасно. Посмотрел в повторе и понимаю, что где-то было грубовато. А так, будем готовиться к следующему матчу.

— Дисквалификация защитников и отсутствие Файзуллаева — насколько это плохая ситуация перед дерби со «Спартаком»?

— У нас есть игроки, которые могут заменить. Не вижу в этом проблем.

— Не показалось, что было много стычек со стороны «Ахмата»?

— Игра сегодняшняя понравилась как с нашей стороны, так и с их. Понятно, что есть какие-то вопросы от меня к судье. В плане того, что не давал играть в некоторых моментах.

— Невыход в старте говорит о том, что вы не до конца готовы?

— Понятно, что не такая хорошая физическая подготовка из-за кашля и температуры. Да, тренировался. Да, хотел помочь команде. Хочу еще раз извиниться перед командой, болельщиками и игроками «Ахмата», — сказал Дивеев.

В нынешнем сезоне 24-летний Дивеев принял участие в 8 матчах ЦСКА во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

На данный момент армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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