226Foot: «Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Конате
«Динамо» хочет подписать нападающего «Ахмата» Конате
«Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате, утверждает издание 226Foot.
Источник со ссылкой на окружение футболиста утверждает, что московский клуб пытается подписать 26-летнего форварда из Буркина-Фасо этим летом на правах свободного агента.
Контракт игрока с грозненцами действует до конца июня 2024 года.
Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.
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|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
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|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
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|23
|6
|5
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|22-36
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16
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
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|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
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Сочи – Урал
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Ростов – Спартак
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|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
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|18
|1
|3
|
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Кирилл Гоцук
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|20
|1
|2
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