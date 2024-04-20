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Сегодня, 22:48

226Foot: «Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Конате

«Динамо» хочет подписать нападающего «Ахмата» Конате
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате, утверждает издание 226Foot.

Источник со ссылкой на окружение футболиста утверждает, что московский клуб пытается подписать 26-летнего форварда из Буркина-Фасо этим летом на правах свободного агента.

Контракт игрока с грозненцами действует до конца июня 2024 года.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Виктор Александров

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