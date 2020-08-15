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«Динамо» — «Ротор»: составы команд

14:24
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Стали известны составы «Динамо» и «Ротора» на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Игбун, Нжи, Комличенко.

Запасные: Лещук, Морозов, Шунич, Слепов, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп.

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Степанов, Гогуа, Кожемякин, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Жигулев, Муллин.

Запасные: Репин, Байрыев, Николаев, Манучарян, Серченков.

Матч начнется в 15.30 по московскому времени.

Динамо — Ротор

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