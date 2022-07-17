«Динамо» — «Ростов»: Грулев открыл счет в матче

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев открыл счет в матче 1-го тура чемпионата России против «Ростова». Он отличился на 17-й минуте матча — 1:0.

Форвард «Динамо» Федор Смолов получил мяч на фланге. На индивидуальном мастерстве он ушел от нескольких соперников и сделал передачу на Грулева в центр штрафной. Нападающий в одно касание переправил мяч в ворота.