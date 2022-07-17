«Краснодар» — «Факел»: гости забили на 10-й минуте матча

Читать «СЭ» в

Защитник «Факела» Аслан Дашаев открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Краснодара». 33-летний футболист забил на 10-й минуте матча — 1:0.