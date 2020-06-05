«Держим дистанцию, меры соблюдаем, к рестарту сезона готовимся». «Ростов» показал фотографии с тренировок

«Ростов» в официальном Twitter опубликовал фотографии с тренировок команды.

— Держим дистанцию, меры соблюдаем, к рестарту сезона готовимся, — говорится в сообщении. — Первый матч уже через две недели. Кого ждете на поле в поединке с «Сочи»?