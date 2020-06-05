«Держим дистанцию, меры соблюдаем, к рестарту сезона готовимся». «Ростов» показал фотографии с тренировок
11:04
«Ростов» в официальном Twitter опубликовал фотографии с тренировок команды.
— Держим дистанцию, меры соблюдаем, к рестарту сезона готовимся, — говорится в сообщении. — Первый матч уже через две недели. Кого ждете на поле в поединке с «Сочи»?
Новые кадры с тренировок ?— Football Club Rostov (@rostovfc) June 5, 2020
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Держим дистанцию, меры соблюдаем, к рестарту сезона готовимся ??
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Первый матч уже через две недели. Кого ждёте на поле в поединке с «Сочи»? ?
?#МыРостов pic.twitter.com/LCghhHhkrj
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