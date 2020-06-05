РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Держим дистанцию, меры соблюдаем, к рестарту сезона готовимся». «Ростов» показал фотографии с тренировок

11:04
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов»
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов»
Теги:

«Ростов» в официальном Twitter опубликовал фотографии с тренировок команды.

— Держим дистанцию, меры соблюдаем, к рестарту сезона готовимся, — говорится в сообщении. — Первый матч уже через две недели. Кого ждете на поле в поединке с «Сочи»?

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8847
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир