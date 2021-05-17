Денисов рассказал, почему не вернулся в «Зенит» в 2018 году

«Я говорил: «Сейчас выиграю чемпионат и просто уйду. Соберу вещи и уйду, — сказал Денисов в эфире программы «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. — Мы с Ильей (Геркусом — Прим. «СЭ») много разговаривали. Я не хотел обижать «Локомотив», просто хотел доиграть дома. Был шанс вернуться в «Зенит», но не получилось. Почему? Не взяли, я не знаю почему. Есть разные мнения на этот счет. Слава (Малафеев. — Прим. «СЭ») тогда мне набрал, спросил про зарплату... Все уткнулось в деньги.



Я, конечно, люблю футбол, но я лидирующий игрок «Локомотива», капитан команды, а мне вот так по звонку... Со мной опять же поговорили, и я понял. Вообще пожалел, что хотел вернуться. Я вообще ничего не просил. Я ждал их предложения. Я озвучил свою зарплату, контракт, который у меня может быть в «Локомотиве» в дальнейшем. Слава просто спросил об условиях — и все. О финансах поговорили, но дальше дело не пошло.



Я и Палычу (Юрию Семину. — Прим. «СЭ») это говорил, и Олегу Пашинину — что если бы была возможность, то я бы вернулся. Для того, чтобы просто доиграть в Питере. Я очень и очень хотел этого. Хотя меня все устраивало (в «Локомотиве». — Прим. «СЭ»). Но потом я об этом пожалел, о своих мыслях. Я говорю, десять лет пройдет, а в «Зените» ничего не изменится. Люди поменяются, а отношение не изменится — ни к людям, ни к футболу. Я просто почувствовал, что там так же все и осталось.



Слава там ничего не решал — он просто позвонил, передал наверх. Да, я хотел, но не получилось. Видимо, я был не нужен. Если бы был нужен, то что такое для Миллера забрать меня назад... Значит, ответ был «нет». И понимаете, я оставался в «Локомотиве», который знал о моем желании уйти. Неловкая ситуация получилась».

В составе «Зенита» Игорь Денисов трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, стал победителем Кубка России, Кубка премьер-лиги, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В марте Денисов дал откровенное интервью «СЭ». Самые интересные высказывания из фильма «СЭ» о карьере и жизни Денисова — здесь, а полная версия интервью — здесь.