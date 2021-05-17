Игорь Денисов признался, что он мог перейти в «Спартак» из-за дедовщины в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов признался, что он мог перейти в «Спартак».

«У нас в «Зените» дедовщина вообще процветала, — сказал Денисов в эфире программы «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. — Молодежи прилетало очень сильно. Я прошел такую армейскую подготовку... Меня не надо было гонять, потому что я изначально всегда бегал и никогда не отбывал номер на тренировке, но пихали все. Самый злой дед? Тогда Лепеха (Лепехин — Прим. «СЭ») был, жесткач. Будет смотреть — наверное, посмеется. Не хочу рассказывать, что там было. Пусть останется в прошлом. Иногда даже со слезами на глазах уходил с базы. Помню, как тогда говорю: «Быстрый (Быстров — Прим. «СЭ»), я не останусь в «Зените». Я еще на следующий год получал капитанскую повязку в дубле, и там получалось забивать, еще до высшей лиги — я ходил иногда в лучших бомбардирах. У нас дубль был очень хороший. И можно было тогда в «Спартак» перейти, но получилось так, что Петржелу пригласили, и он всех разогнал. А нас из дубля пятерых-шестерых взяли, и мы выстрелили — взяли пацанами молодыми второе место. Взяли Радимова, который нам помогал очень сильно.

Тогда же только началось процветание агентов. Да, я могу перейти в «Спартак». Меня никто не переманивал, потому что было конкретное предложение, чтобы я оказался в «Спартаке». Было такое. Я по большому счету дал согласие тогда, но мне тогда сказали: «Паузу сделай». «Зенит» тогда хорошо стартовал при Петржеле, а я хорошо играл за дубль, за молодежку. Тогда я думал, что уже все, я ухожу. До Тарасовки я не дошел. Просто не хотел оставаться в том «Зените», при той дедовщине. Желания оставаться не было. Я это и Виталию Леонтьевичу Мутко откровенно в глаза говорил: «Я не хочу играть за «Зенит». У меня не было желания оставаться».

В составе «Зенита» Игорь Денисов трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, стал победителем Кубка России, Кубка премьер-лиги, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В марте Денисов дал откровенное интервью «СЭ». Самые интересные высказывания из фильма «СЭ» о карьере и жизни Денисова — здесь, а полная версия интервью — здесь.