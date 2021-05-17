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Игорь Денисов назвал Кикнадзе полным нулем в футболе

17 мая 2021, 23:15
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Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что он думает об экс-гендиректоре клуба Василии Кикнадзе.

«Самая главная ошибка была, когда взяли Кикнадзе, все время забываю фамилию, — сказал Денисов в эфире программы «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. — Это вообще, по-моему, человек с луны футбольной. Я не понимаю его. Его вообще никто не понимал. Не знаю, кто его поставил его туда. Может, в другой сфере деятельности он большой профессионал, но в футболе — полный ноль.

Слушал потом интервью Палыча, где он говорит: «Я всегда был за футболистов». Ну, дай бог, чтобы он всегда был за футболистов. У меня немножко другое мнение на эту тему. Потом, конечно, он принял сторону футболистов, потому что Кикнадзе — это просто неадекватный человек.

Кикнадзе при всей команде сказал, что он не доверяет Денисову. А я капитан команды. Когда мне такое говорят — я начинаю закрываться. Я сказал, что играть здесь уже не буду после этих слов. Я больше с ним вообще не разговаривал. Я ушел из «Локомотива», разорвал контракт, ни копейки не забрал».

В составе «Локомотива» Денисов выиграл чемпионата России и дважды стал обладателем Кубка страны.

В марте Денисов дал откровенное интервью «СЭ». Самые интересные высказывания из фильма «СЭ» о карьере и жизни Денисова — здесь, а полная версия интервью — здесь.

Дополнительная информация:

www.youtube.com

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