«Ненавижу «Спартак», но пойду туда, чтобы обыграть «Зенит». Главные откровения Игоря Денисова из фильма «СЭ»

Публикуем самые интересные высказывания из фильма «СЭ» о карьере и жизни Игоря Денисова. В нем помимо бывшего капитана «Зенита», «Локомотива» и сборной России приняли участие Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.

Полная версия интервью Денисова будет опубликована на сайте «СЭ» в полночь.

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Жизнь после футбола

Денисов: «Занимаюсь собой и семьей. Полностью посвятил себя образованию детей, помогаю им во всем. Не могу рассказать что-то интересное, что случилось со мной после завершения спортивной карьеры. Фитнесом еще занимаюсь. Вот в принципе и все. Встаю я рано, сразу занимаюсь своим телом. Большие нагрузки так и остались у меня. Потом пробежка, завтрак. Затем отвозим детей в школу. Потом они приходят из школы, и я занимаюсь с ними. Простые будни».

Почему Денисов живет в Москве, а не в Питере

Денисов: « Когда я закончил, то мы с женой Леной решили уехать в Испанию, мы прожили три месяца там. Поняли, что это не наше. Все дело в образовании для детей. У меня в Испании шикарный дом на берегу океана, можно взять сигару, пить вечером вино и наслаждаться жизнью. Это прекрасно! Но образование детей на нас повлияло очень сильно. Мы проехались по школам, посмотрели, что вокруг. Но нет... Мы приняли решение вернуться в Россию.



Сначала мы приехали в Питер, устроили детей в школу. Но прожили в Петербурге всего два месяца. Знаете, я сам питерец, моя бабушка пережила блокаду. И я фанат Петербурга, люблю его. Но с точки зрения развития детей Санкт-Петербург и Москву сравнивать нельзя.



Москва, как все говорят, это не Россия. А для детей — в особенности. В Петербурге нет той инфраструктуры для детей, как в Москве, к сожалению. Мы пообщались с Леной и вернулись в Москву. Дети ходят в первую московскую гимназию, нам очень нравится. Да и сами дети, пожив в Испании и Петербурге, говорили: «Пап, мам, если есть возможность, верните нас в Москву».



Не хочу обижать Петербург, но если есть возможность дать образование детям в Москве, то я честно скажу, что в столице интереснее и лучше на данный момент. Может, через пять лет Питер обгонит Москву, я не знаю. А сейчас жизнь в Москве гораздо уютнее».

Как Денисов отказался от алкоголя и остался без друзей

Денисов: « Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема. Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт. Может, это покажется смешным, но мой лучший друг на данный момент — это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет.



Переходя в «Локомотив», я дал Илье Геркусу слово, что не буду ни с кем ругаться. Сначала я был в разобранном состоянии, хотя мы сразу выиграли Кубок. А на следующий год сказал ребятам, что я сделаю все, чтобы мы попали в тройку. Смешно это или нет, но я считал, что все возможно. И я жил, чтобы мы с «Локомотивом» попали в Лигу чемпионов. Каждый день об этом думал! Я даже не могу это передать. Я поменял диету, оставил все алкогольные напитки и жил только одним футболом! И так получилось, что мы выиграли чемпионат! После финального свистка, когда мы выиграли чемпионат, у меня даже слезы полились. Я не мог сдержаться.



А дальше уже само по себе пошло. Год я ничего не пил. Да, после чемпионства я позволил себе немножко вольностей. Понимаете, парадоксально звучит: ты не пьешь — тебе никто не звонит, а стоит тебе выпить сто грамм, о тебе вспомнит много знакомых. Конечно, тяжеловато ни с кем не общаться. Но на данный момент я живу только семьей».

Игорь Денисов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

О характере Денисова и его роли в «Зените»

Данни: «Денисов — отличный игрок. Он помог «Зениту» выиграть Кубок УЕФА, чемпионства, кубки страны, забивал очень важные голы. На поле он был как собака. И он все время хотел выиграть. Если вдруг первый тайм ты проиграл, он все время был на взводе: «Давай-давай! Нужно выиграть!» На меня это произвело впечатление».

Малафеев: «Это был 2008 год, мы впервые играли в Лиге чемпионов, матч против «Ювентуса» на выезде. Я тогда пропустил со штрафного от Дель Пьеро. Мы вернулись в Петербург, понятно, что я переживал из-за произошедшего. Один из немногих, кто меня шутя начал «травить» по этому голу, был Денисов. Но так как я постарше его, пресек это вратарским выносом мячом в него».

Почему Денисов не уехал играть в Европу

Денисов: « После победы в Кубке УЕФА у меня были предложения из Европы, но я отказался. «Зенит» создает такие условия, зачем уезжать? Можно было уехать, если бы меня пригласила «Барселона» с «Реалом». Но нос не дорос, мягко скажем. Официальных предложений не было. Ходили слухи, но я это обсуждать не хочу. Поверьте, были предложения из пятерки сильнейших чемпионатов».

Геркус: «Денисов хоть и не играл в Европе, но был игроком абсолютно европейского качества. У него было все для того, чтобы стать яркой фигурой за рубежом. Кроме того, что он семьянин и домосед. Это его и удерживало. Если бы сторона, которая им соблазнилась, смогла бы объяснить, что она может безболезненно перевезти его семью, организовать быт, думаю, он решился бы на такое».

Халк и Аксель Витсель. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Конфликт в «Зените» после прихода Халка и Витселя

Денисов: «Клуб тогда сделал непонятные трансферы. Хотя для кого-то они были понятными, а мое поведение — непонятным. На следующий день я проснулся как изгой в Питере. Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» через прессу. Как будто я пришел в «Газпром» и сказал дать мне пять миллионов, а то я не выйду на поле, как они тогда написали. Зарплата, конечно, офигенная, но такого не было. А фанаты отвернулись от меня. Значит, так надо было. Я же не буду оправдываться перед всеми. Значит, заслужил. Хотя с Халком и Витселем мы нормально общались, пацаны-то они нормальные».

Данни: «Денисов никогда не говорил ничего плохого про Халка и Витселя. Думаю, эту историю на сто процентов до сих пор не знает никто. Игорь тренировался на максимум, нормально относился к ним. Никаких проблем внутри команды не было».

Малафеев: «То, что он сделал, он делал в одиночку. Мы говорили, что не надо конфликтовать, надо выработать позицию. Чтобы эта позиция была понятная и объективная. Он сказал: «Нет, не надо. Я буду сам». Я не замечал, чтобы что-то между игроками возникло внутри. Стало больше разговоров, да. Единственное, иностранные футболисты, наверное, не понимали, что и как. И до сих пор, может быть, не понимают, что были источником этого конфликта».

Геркус: «Это вопрос менеджмента — адаптировать человека в коллективе, урегулировать эти вещи. Этого не случилось. Более того, Денисова обвинили, а клуб не помог. И вместо этого избавился от игрока. «Зенит» повел себя недальновидно в конфликте с Денисовым. Потерял ценного игрока и приобрел целый шлейф неудач, в которых потом его же и обвинял. Получил причину жаловаться в будущем, когда что-то не получается. Говорили, что он испортил атмосферу. Думаю, потом все стороны жалели, включая Халка».

27 октября 2010 года. «Спартак» — «Зенит» — 1:0. Стычка Игоря Денисова и Валерия Карпина. Фото Алексей Иванов, —

Как Денисов едва не перешел в «Спартак»

Денисов: «Во время ссоры с «Зенитом» мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит». Это были мои слова. Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть «Зенит». То ли я себя до такой ручки довел, то ли «Зенит». Переход должен был состояться. Но меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.



У меня на руках был контракт с «Зенитом». Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в «Спартак», но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились, и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло.



Представляю, как отреагировали бы фанаты «Зенита». Ситуация была бы, как у Быстрова, только еще громче. Но фанаты же не знали, как и почему он переходил. Однако все равно кричали, что Быстров — иуда. Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде. По переходу Быстрова в «Спартак» все решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, «Зенит» просто набрал — и все, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил «Зенит» с тем составом на третье место. Интересное было время».

Игорь Денисов (справа) и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Переход в «Локомотив»

Геркус: «В какой-то августовский день я услышал, что Денисов хочет сменить обстановку. При прочих обстоятельствах он вряд ли перешел бы из «Динамо», но из первой лиги он был готов уходить. Мы приобретали высококлассного игрока в центр поля. Игорь дал тот стержень, на котором все и зацвело».

Семин: «Мне нужно было это переварить, потому что Игорь — непростой человек в команде, он лидер. Мне нужно было его увидеть и побеседовать. Мне были интересны его стандартные ответы, но все касалось футбола и взаимоотношений внутри, потому что во многих командах у него происходили сложности. Мне понравилась наша беседа, мы приняли вместе решение сотрудничать на благо клуба».

Чемпионство с «Локомотивом»

Денисов: «Мне нравятся все трофеи, но сложнее всего было стать чемпионом с «Локомотивом». Чтобы вы понимали: когда я переходил из «Зенита» в «Анжи», мне отец позвонил и сказал: «Я против «Анжи». Но если ты выбрал такой путь, то выиграй чемпионат России с другой командой». Чемпионство с «Локомотивом» — это круто. Хоть чем-то смог помочь «Локомотиву»: я не умею красиво забивать, но умею другую работу выполнять».

Семин: «В том, что «Локомотив» стал чемпионом и прогрессировал, колоссальная заслуга Денисова. Уже на второй год он стал капитаном команды».

5 мая 2018 года. Москва. Игорь Денисов празднует чемпионство «Локомотива» после матча с «Зенитом». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как Денисов мирил Семина и Геркуса

Денисов: «Я к Палычу подходил и говорил, чтобы не ругался с Геркусом. Геркусу говорил, чтобы не ругался с Палычем. Это ни к чему бы не привело. Я стоял между двух огней, пытался их помирить».

Семин: «С Геркусом разногласия были футбольные, это нормально. Брать того или иного игрока — почему я должен соглашаться? Не было никаких финансовых или других споров, чисто футбольные. Геркус хорошо относился к Денисову, они общались, но, думаю, никогда не было такого, чтобы Игорь сказал ему, что я что-то не так делаю».

Геркус: «С Семиным мы, бывало, сильно друг друга раздражали. У каждого своя правда, иногда вскипали из-за различных вещей и потом долго не разговаривали. Денисов в таких случаях говорил, что мы все должны думать только о победе и не ругаться».

Последний разговор с отцом

Денисов: «Когда мы выиграли чемпионат России с «Локомотивом», то первый звонок мне был от отца. Он так мне сказал: «Игорь, я наконец-то дождался. Мне больше нечего делать на этом белом свете». Были эмоции, сказал ему: «Пап, я тебя люблю». Он повесил трубку, и больше мы с ним никогда не разговаривали. Через две недели отец ушел из жизни. Это была тяжелая ситуация. Осадок остался.



Он очень хотел, чтобы я выиграл чемпионат с другой командой. А здесь еще получается, что в этот момент я был капитаном «Локомотива». Питерский парень, в московской команде, да еще чемпион. Но недоговоренность с отцом меня убивала. Не отпраздновали с ним, не посидели... Я не отреагировал на его слова, которые были сказаны как прощание».

Игорь Денисов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конфликт с Кикнадзе

Денисов: «Это была зима 2019 года, второй день сборов в Катаре. Приехал новый президент. Как его фамилия? Кикнадзе, да. Он вызвал меня на разговор и сказал: «Мы очень любим тебя как футболиста и благодарим за все, что ты сделал для клуба, но у тебя высокий контракт. Надо его уменьшать». Я сказал ему, чтобы звонили юристам, потому что на уменьшение я не пойду точно. Я — капитан команды, мы выиграли трофеи, со мной продлили контракт только на год, и он просит пойти на уменьшение зарплаты. Это было в принципе невозможно.



Через день собрание команды, новый президент зашел. Начал хаять Геркуса: «Он оставил нас с долгами, Илья — плохой руководитель, я вам сейчас все покажу». Он мне этим Саламыча очень сильно напоминает!



Потом он сказал, что ждет троих ведущих футболистов «Локомотива» через 20 минут у себя в номере, чтобы поговорить о будущем. Семин ему говорит: «Пойдут Чорлука, Гильерме, Денисов». И Кикнадзе при всей команде говорит: «Денисова ко мне не надо, я ему не доверяю как человеку». Если вы мне не доверяете как человеку, то что я здесь делаю вообще? Со следующей игры на сборах я уже был игрок запасного состава».

Расставание с «Локомотивом»

Семин: «Он получил травму, а Баринов уже заиграл мощно и хорошо. После тренировки я ему говорю: «Игорь, завтра будешь в резерве». И потом слово за слово что-то у нас произошло. И я ему говорю: «Ну Баринов играет сильнее тебя. Давай, постепенно начнем после твоей травмы». И вот после этой ситуации что-то подорвалось, и, мне кажется, он уже захотел уходить».

Денисов: «Палыча я люблю, он чудак вообще классный! Может быть, я ошибаюсь, но в тот момент он взял сторону руководства. Но тогда любой дублер уже лучше меня сыграл бы на этой позиции. И на тренировках я был мертвый. Без желания я играть не могу. Когда мое сердце закрывается — это конец».

Семин: «Я никогда не занимаю одну или вторую сторону. Я всегда на стороне игроков. Ситуация, которая с ним случилась, — это из-за его контракта».

Денисов: «Прошло полтора месяца, и Палыч меня вызывает на разговор: «Ты думаешь, что не играешь из-за президента?» И пошло-поехало: «Ты неправильно питаешься, ты то, ты другое». Когда выиграл чемпионат — питался правильно, а сейчас неправильно. Я к нему испытываю огромное уважение, поэтому я промолчал, проглотил, съел. Я уже мертвый и чужой для «Локомотива» — вопросов нет. Может быть, он хотел меня настроить и разозлить. Но когда влезают в мою личную жизнь и говорят, что мне есть, с кем мне спать, пить и общаться, то это конец».

Игорь Денисов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Переговоры о возвращении в «Зенит»

Денисов: « Раздался звонок от Малафеева, он тогда был еще у власти в «Зените». Он мне сказал: «Игорь, как ты считаешь, сколько тебе дать на пенсию?» Я тогда подумал: «Опа! Это как минимум для меня неправильно. Какая мне пенсия?!» Я со своей выносливостью и сейчас мог бы спокойно играть. Но когда так Слава мне сказал, мне даже больно было осознавать, что у меня где-то мелькнула мысль о возвращении в «Зенит». А он этими словами убил меня, убил желание вернуться в «Зенит». Понятно, у «Зенита» не было желания звать меня обратно играть в футбол. Но получилось будто: «Подкинем тебе деньжат, а ты сиди на замене и не вякай». Это не для меня и не ко мне».

Малафеев: «Ну, не то чтобы «дать на пенсию». Естественно, он на тот момент был уже немолодой игрок с точки зрения какой-то перспективы. И понималось, что он, скорее всего, будет заканчивать карьеру, если перейдет в «Зенит». Поэтому имелось в виду: «какие его условия». А то, что формат общения у нас был дружеский и проходил в такой форме, это из-за того, что мы играли вместе. Естественно, деловые переговоры проходят немножко по-другому. Обижаться на такие слова — это не очень на него похоже. Мне кажется, наоборот, такие слова его злят и мотивируют».

Главное разочарование карьеры

Денисов: «Единственное — жаль, что не получилось с «Анжи». Я видел, как Керимов хотел выиграть, и он сделал топ-команду. Ему надо было чуть-чуть потерпеть, и «Анжи» был бы до сих пор чемпионом страны вне конкуренции. Я пробыл там всего месяц, и команды не стало. И опять оказалось, что я к этому как-то причастен. Но это, конечно, смешно».

Игорь Денисов в «Динамо» против «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ»

О «Динамо»

Денисов: «Это самое плохое, что было в моей карьере. Потому что это «Динамо». Это необъяснимая ситуация! Главное, что болельщики требуют все от футболистов, надо требовать от руководства клуба. Я такого кошмара вообще не видел нигде. Когда Ротенберги взяли «Динамо», это было самое лучшее время, в первый год было классно. Они взяли Черчесова, пошел результат. И началось... Много историй. Если начну рассказывать, вы подумаете, что я сумасшедший».

Кем Денисов сегодня видит себя в футболе

Денисов: « Я бы с удовольствием пошел на должность гендиректора. Потому что очень легко поставить структуру, как должен работать клуб. Я это понимаю, я это знаю. От детского футбола до первой команды. Но если у тебя нет сильного человека над тобой, ты ничего не сделаешь».

В чем сегодня Денисов находит гармонию