Денис Макаров: «Общался с Гончаренко в Москве, но выбрал «Рубин» из-за Слуцкого»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, как мог оказаться в ЦСКА.

— Летом тебя хотел подписать «Краснодар», а на днях появилась информация об интересе «Динамо». Что об этом слышал?

— Узнаю об этом только в интернете. Думаю, это может знать только руководство «Рубина». Со мной никто не связывался, — сказал Макаров в интервью «СЭ».

— До прихода в «Рубин» ты следил за ЦСКА.

— Да, я ведь выбирал между «Рубином» и армейцами. Московский клуб всегда был мне интересен, симпатизировал ЦСКА. Но обстоятельства сложились так, что я перешел в «Рубин» и ни разу об этом не пожалел.

Если бы не Слуцкий, вряд ли так поступил бы. Гончаренко тоже звал, мы с ним общались в Москве на тему того, где он меня видит. Но выбрал «Рубин» из-за тренерского штаба.

22-летний Макаров перешел в «Рубин» в январе 2020 года из «Нефтехимика». В нынешнем сезоне он провел в РПЛ 18 матчей и забил 4 гола.

(Владислав Зимагулов)

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте здесь