Двое футболистов «Рубина» травмировались в матче с «Томью»

«Рубин» в товарищеском матче с «Томью» потерял из-за травм двух защитников Михаила Меркулова и Алексея Грицаенко. Оба не смогли самостоятельно покинуть поле.

Казанская команда проводила матч вторым составом, так как завтра сыграет контрольный матч с «Нижним Новгородом» с участием основных футболистов.

С «Томью» Леонид Слуцкий включил в заявку лишь 11 футболистов «Рубина», а трех игроков казанцам предоставила «Томь».

Игра с «Томью» закончилась со счетом 3:2 в пользу томичей. В матче также был назначен пенальти в ворота «Рубина», который отбил вратарь Никита Медведев.

(Владислав Зимагулов)