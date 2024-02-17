Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:20

Деменко отметил, что Мостовой выделяется среди россиян в «Зените»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко полагает, что из россиян в составе сине-бело-голубых больше всего шансов выходить на поле во второй части сезона имеет Андрей Мостовой.

«В чемпионате и Кубке России, наверное, все игроки «Зенита» получат игровую практику. А из россиян больше шансов выходить на поле, наверное, у Мостового. Он же когда-то набирал хорошую форму. Но там то Клаудиньо место занимал, то Малком. Тяжело было вписаться. Потом Малком ушел, вроде место освободилось, а результата нет. Хотя у Мостового вроде бы шел прогресс. Но была травма. Мостовой все равно выделяется в «Зените» не только прической. Он креативен, обыгрывает, с хорошей «физикой». Другое дело, что шансом своим надо пользоваться не только на сборах», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой провел 11 матчей в РПЛ за «Зенит», в которых отметился 2 голами.

Петербуржцы после 18 туров занимают второе место в чемпионате России с 36 очками. У лидирующего «Краснодара» 38 баллов.

Источник: РБ Спорт
Андрей Мостовой
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
1
Читайте также
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Агент Николича ответил на вопрос о «Спартаке»: «Не могу комментировать то, чего нет»
Агент Кутицкого рассказал, что полузащитник должен присоединиться к общей группе «Динамо» на третьем сборе
Корян: «Если «Ювентус» заинтересован в Сперцяне, то он полностью это заслужил»
Агент Чумича сообщил, что футболист сможет вернуться на поле через пять месяцев
Первый тренер Миранчука: «Антон пока не готов переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне»
Костылев: «Важно, сколько ЦСКА заплатит за Айсауи. Может, его взяли на всякий случай»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррера — о возможном уходе Мозеса: «Не оправдал ожиданий клуба»

Агент Чумича сообщил, что футболист сможет вернуться на поле через пять месяцев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости