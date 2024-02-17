Деменко отметил, что Мостовой выделяется среди россиян в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко полагает, что из россиян в составе сине-бело-голубых больше всего шансов выходить на поле во второй части сезона имеет Андрей Мостовой.

«В чемпионате и Кубке России, наверное, все игроки «Зенита» получат игровую практику. А из россиян больше шансов выходить на поле, наверное, у Мостового. Он же когда-то набирал хорошую форму. Но там то Клаудиньо место занимал, то Малком. Тяжело было вписаться. Потом Малком ушел, вроде место освободилось, а результата нет. Хотя у Мостового вроде бы шел прогресс. Но была травма. Мостовой все равно выделяется в «Зените» не только прической. Он креативен, обыгрывает, с хорошей «физикой». Другое дело, что шансом своим надо пользоваться не только на сборах», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой провел 11 матчей в РПЛ за «Зенит», в которых отметился 2 голами.

Петербуржцы после 18 туров занимают второе место в чемпионате России с 36 очками. У лидирующего «Краснодара» 38 баллов.