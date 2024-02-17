Агент Чумича сообщил, что футболист сможет вернуться на поле через пять месяцев
Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал о сроках восстановления полузащитника «Рубина» Николы Чумича.
Во время товарищеского матча на сборах игрок получил травму, после чего перенес операцию.
«Никола сможет вернуться на поле через пять месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию в Финляндии, также часть реабилитационных процедур пройдет в Сербии и России», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.
В текущем сезоне 25-летний Чумич провел 14 матчей за «Рубин», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Серб выступает за команду из Казани с 2023 года.
После 18 туров «Рубин» располагается на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.
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|Краснодар
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|28-14
|38
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|11
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|35-17
|36
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3
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
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|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
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|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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|18
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|28
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|7
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|31-24
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9
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|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
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Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5