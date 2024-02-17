Агент Чумича сообщил, что футболист сможет вернуться на поле через пять месяцев

Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал о сроках восстановления полузащитника «Рубина» Николы Чумича.

Во время товарищеского матча на сборах игрок получил травму, после чего перенес операцию.

«Никола сможет вернуться на поле через пять месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию в Финляндии, также часть реабилитационных процедур пройдет в Сербии и России», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.

В текущем сезоне 25-летний Чумич провел 14 матчей за «Рубин», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Серб выступает за команду из Казани с 2023 года.

После 18 туров «Рубин» располагается на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.