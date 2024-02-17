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Каррера — о возможном уходе Мозеса: «Не оправдал ожиданий клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном уходе защитника красно-белых Виктора Мозеса из команды.

«Спартак» не предложил Мозесу новый контракт? Если руководство приняло такое решение, значит, игрок не оправдал ожиданий клуба», — приводит слова Карреры Betonmobile.

15 февраля представители Мозеса сообщили о том, что 33-летний футболист покинет «Спартак» по окончании сезона, поскольку клуб так и не предложил ему новое трудовое соглашение.

В текущем сезоне нигериец принял участие в 12 матчах РПЛ, записав на свой счет 1 гол и 1 голевую передачу.

Источник: Betonmobile
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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