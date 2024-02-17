Каррера — о возможном уходе Мозеса: «Не оправдал ожиданий клуба»

Экс главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном уходе защитника красно-белых Виктора Мозеса из команды.

«Спартак» не предложил Мозесу новый контракт? Если руководство приняло такое решение, значит, игрок не оправдал ожиданий клуба», — приводит слова Карреры Betonmobile.

15 февраля представители Мозеса сообщили о том, что 33-летний футболист покинет «Спартак» по окончании сезона, поскольку клуб так и не предложил ему новое трудовое соглашение.

В текущем сезоне нигериец принял участие в 12 матчах РПЛ, записав на свой счет 1 гол и 1 голевую передачу.