Деменко назвал позиции, которые необходимо усилить «Краснодару» в зимнюю паузу

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказал мнение о приоритетных направлениях трансферной политики клуба во время зимней паузы в чемпионате РПЛ.

«Пока неизвестно, уйдет ли кто-то из «Краснодара» в зимнюю паузу. Сейчас возникают разговоры о том, что команду может покинуть Жуниор Алонсо. Но независимо от этого нужны центральный защитник, один нападающий и один полузащитник. Кубанцам неплохо было бы укрепить три-четыре позиции точечно. На каждую по одному исполнителю», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на два очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).