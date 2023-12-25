Салихова поделилась мнением о работе Эшуорта в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о работе Пола Эшуорта в московском клубе.

«Изначально очень странное назначение. Интересно, кто-нибудь признается, кто его завел в «Спартак»? Любого спортивного директора надо оценивать по результатам. Титулы, количество побед, рост трансферной стоимости у игроков, продажи, работа с молодыми игроками. Сколько молодежи выходит в старте, их игровое время, результативность, обеспечение плавности перехода к следующему циклу команды, способности сглаживать внутренние конфликты в команде. Первые впечатления после новости о назначении Амарала? Если честно, когда я увидела, то думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт, оказалось новый спортивный директор. Так бывает, ожидания — Луис Кампуш, реальность — другая. Эшуорт долго входил в «Спартак», скрупулезно и дотошно изучал дела с 2021 года, стоял с краю, когда делали трансферы Бальде и Мевли, чтобы не замараться. Потом помпезно вошел в клуб: достойно хранил молчание, и, видимо, полгода будет передавать ещё не начатые дела новому физиотерапевту спортивному директору», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду с июня 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.