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Сегодня, 18:18

Салихова поделилась мнением о работе Эшуорта в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о работе Пола Эшуорта в московском клубе.

«Изначально очень странное назначение. Интересно, кто-нибудь признается, кто его завел в «Спартак»? Любого спортивного директора надо оценивать по результатам. Титулы, количество побед, рост трансферной стоимости у игроков, продажи, работа с молодыми игроками. Сколько молодежи выходит в старте, их игровое время, результативность, обеспечение плавности перехода к следующему циклу команды, способности сглаживать внутренние конфликты в команде. Первые впечатления после новости о назначении Амарала? Если честно, когда я увидела, то думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт, оказалось новый спортивный директор. Так бывает, ожидания — Луис Кампуш, реальность — другая. Эшуорт долго входил в «Спартак», скрупулезно и дотошно изучал дела с 2021 года, стоял с краю, когда делали трансферы Бальде и Мевли, чтобы не замараться. Потом помпезно вошел в клуб: достойно хранил молчание, и, видимо, полгода будет передавать ещё не начатые дела новому физиотерапевту спортивному директору», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду с июня 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-interesno-kto-nibud-priznaetsya-kto-zavyol-eshuorta-v-spartak-318741/
Футбол
РПЛ
Зарема Салихова
Пол Эшуорт
Томаш Амарал
2
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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