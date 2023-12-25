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Сегодня, 18:34

Гендиректор «СКА-Хабаровска» заявил, что клубу не нравится предложение «Балтики» по Кожемякину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Михаил Гусев рассказал о том, почему клуб не отпустил защитника Олега Кожемякина в калининградскую «Балтику».

«Кожемякин пока с нами. Интерес от «Балтики» к нему есть. Но условия, которые они предложили, пока нам не нравятся. У него летом истекает контракт? При определенных условиях у него прописана опция автопродления контракта. Если условия не будут выполнены? Значит, он уйдет свободным агентом. У нас есть турнирные задачи. Кожемякин — один из лидеров команды. Мы не хотим продавать лидера «хоть за что-то». У нас не стоит задача его продать. Если будет хорошее предложение, тогда рассмотрим его», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кожемякин провел за «СКА-Хабаровск» 18 матчей и отметился 3 голами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, но может быть автоматически продлен при определенных обстоятельствах.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-ska-habarovska-nam-ne-nravitsya-predlozhenie-baltiki-po-kozhemyakinu/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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