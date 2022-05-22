«Питер, спасибо за все!» Дзюба попрощался с «Зенитом»

Артем Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из клуба.

Форвард выложил у себя в Telegram-канале видео с нарезкой лучших моментов в команде.

«Питер, спасибо за все!» — подписал пост Дзюба.

В ролике футболист предстает в образе супергероя Дэдпула. В конце видео форвард снял с себя маску героя и обратился к болельщикам.

«Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения», — сказал в видео Дзюба.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.