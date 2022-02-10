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Сегодня, 21:00

«Никогда не приму таких вещей». Как отреагирует Фарке, если в его работу будет вмешиваться руководство

Даниэль Фарке заявил, что никогда не примет вмешательство руководство в его работу
Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Галицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» лестно отозвался о футбольных знаниях главы «Краснодара» Сергея Галицкого.

— Как часто вы общаетесь с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким?

— Он самый важный человек в клубе, ведь он его основал. Прекрасно для города, для тысяч семей, что в Краснодаре есть такой клуб. Он владеет им и определяет направление развития «Краснодара», его философию, ценности. Я пришел сюда для того, чтобы помочь ему развивать клуб. Конечно, у нас налажено общение, он регулярно показывает то, насколько ему небезразлична команда. Он прекрасно разбирается в футболе, приезжал к нам на сбор. Конечно, мы периодически беседуем, и из общения с ним можно многое почерпнуть. Я верю, что узнавать новое можно не только у других футбольных тренеров, но и у представителей других видов спорта и даже сфер. Между футбольным клубом и футбольной командой не только тесная связь, но и параллель — он руководит большим числом людей, ведет их к успеху, и мне тоже стоит у него поучиться.

— Вообразите ситуацию, при которой кто-то из руководства клуба попросит вас выбрать определенную тактику на конкретный матч или поставить в основу какого-то футболиста. Как вы отреагируете?

— Нет, такое никогда не произойдет. Я здесь, чтобы руководить командой. Со мной подписали контракт, потому что в клубе считают меня специалистом. И в вопросах футбола окончательное слово будет за мной. Но я замечу, что футбол — это не шоу одного человека. Очень важно постоянно поддерживать общение с другими людьми. К примеру, я постоянно узнаю мнение своих ассистентов, их взгляды на различные вещи. И это касается в том числе новых для меня членов тренерского штаба — Артема Поправкина и Алексея Антонюка. Если ты сильная личность, то ты не должен бояться опрашивать других людей. Но нет сомнений, что именно я принимаю решения по команде. И я никогда не приму тех вещей, о которых вы спрашиваете.

Даниэль Фарке. «Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Сергей Галицкий
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РПЛ обсудит с клубами вопросы введения карты болельщика на следующей неделе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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