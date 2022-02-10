«Никогда не приму таких вещей». Как отреагирует Фарке, если в его работу будет вмешиваться руководство

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» лестно отозвался о футбольных знаниях главы «Краснодара» Сергея Галицкого.

— Как часто вы общаетесь с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким?

— Он самый важный человек в клубе, ведь он его основал. Прекрасно для города, для тысяч семей, что в Краснодаре есть такой клуб. Он владеет им и определяет направление развития «Краснодара», его философию, ценности. Я пришел сюда для того, чтобы помочь ему развивать клуб. Конечно, у нас налажено общение, он регулярно показывает то, насколько ему небезразлична команда. Он прекрасно разбирается в футболе, приезжал к нам на сбор. Конечно, мы периодически беседуем, и из общения с ним можно многое почерпнуть. Я верю, что узнавать новое можно не только у других футбольных тренеров, но и у представителей других видов спорта и даже сфер. Между футбольным клубом и футбольной командой не только тесная связь, но и параллель — он руководит большим числом людей, ведет их к успеху, и мне тоже стоит у него поучиться.

— Вообразите ситуацию, при которой кто-то из руководства клуба попросит вас выбрать определенную тактику на конкретный матч или поставить в основу какого-то футболиста. Как вы отреагируете?

— Нет, такое никогда не произойдет. Я здесь, чтобы руководить командой. Со мной подписали контракт, потому что в клубе считают меня специалистом. И в вопросах футбола окончательное слово будет за мной. Но я замечу, что футбол — это не шоу одного человека. Очень важно постоянно поддерживать общение с другими людьми. К примеру, я постоянно узнаю мнение своих ассистентов, их взгляды на различные вещи. И это касается в том числе новых для меня членов тренерского штаба — Артема Поправкина и Алексея Антонюка. Если ты сильная личность, то ты не должен бояться опрашивать других людей. Но нет сомнений, что именно я принимаю решения по команде. И я никогда не приму тех вещей, о которых вы спрашиваете.