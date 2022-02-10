Футболист Чалов рассказал о первых впечатлениях от жизни в Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», рассказал о первых впечатлениях от Швейцарии.

«Швейцария прекрасна, как я себе и представлял, — приводит слова Чалова Nau.ch. — Здесь отличная инфраструктура для хорошей жизни. Мне нравится в Базеле. Это очень красивый и удобный город. Мне очень помогло адаптироваться то, что люди здесь очень открытые и приветливые».

Нападающий также рассказал, в чем самое большое отличие от России.

«Большое отличие от России — дороги. В Швейцарии они отличные, я это сразу заметил. Пробовал ли я швейцарский шоколад и сыр? Да. И то, и другое, очень вкусно!» — сказал он.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе 23-летнего россиянина в «Базель». Он выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.