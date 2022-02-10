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Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России — дороги»

Футболист Чалов рассказал о первых впечатлениях от жизни в Швейцарии
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», рассказал о первых впечатлениях от Швейцарии.

«Швейцария прекрасна, как я себе и представлял, — приводит слова Чалова Nau.ch. — Здесь отличная инфраструктура для хорошей жизни. Мне нравится в Базеле. Это очень красивый и удобный город. Мне очень помогло адаптироваться то, что люди здесь очень открытые и приветливые».

Нападающий также рассказал, в чем самое большое отличие от России.

«Большое отличие от России — дороги. В Швейцарии они отличные, я это сразу заметил. Пробовал ли я швейцарский шоколад и сыр? Да. И то, и другое, очень вкусно!» — сказал он.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе 23-летнего россиянина в «Базель». Он выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Источник: https://www.nau.ch/sport/fussball/fc-basel-hier-kommt-das-erste-interview-mit-fedor-chalov-66104909
Федор Чалов
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ФК Базель
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Спартак

 10 1 2
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