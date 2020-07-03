ЦСКА прибыл в Грозный на матч с «Ахматом»

ЦСКА прилетел в Грозный, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит сыграть с «Ахматом» в 26-м туре Тинькофф чемпионата России.

— На месте! — говорится в сообщении.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится 4 июля и начнется в 20.30 по московскому времени.