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ЦСКА прибыл в Грозный на матч с «Ахматом»

3 июля 2020, 20:24
ЦСКА в Грозном. Фото ПФК ЦСКА.
ЦСКА в Грозном. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА прилетел в Грозный, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит сыграть с «Ахматом» в 26-м туре Тинькофф чемпионата России.

— На месте! — говорится в сообщении.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится 4 июля и начнется в 20.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1279094108464852994

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