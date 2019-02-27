ЦСКА посмеялся над переносом матча с "Арсеналом" в Грозный

ЦСКА в официальном Твиттере пошутил насчет переноса матча 18-го тура РПЛ с "Арсеналом". Накануне стало известно, что игра пройдет в Грозном из-за неготовности поля в Туле.
"Когда узнал, что остался без пряника и самовара", - говорится в подписи к снимкам с озадаченным Николой Влашичем.
Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 2 марта, начало - в 14.00 по московскому времени.
Когда узнал, что остался без пряника и самовара 🤷♂️#АрсеналЦСКА pic.twitter.com/oWpSX9H6HB– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 февраля 2019 г.
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