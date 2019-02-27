ЦСКА посмеялся над переносом матча с "Арсеналом" в Грозный

ЦСКА в официальном Твиттере пошутил насчет переноса матча 18-го тура РПЛ с "Арсеналом". Накануне стало известно, что игра пройдет в Грозном из-за неготовности поля в Туле.

"Когда узнал, что остался без пряника и самовара", - говорится в подписи к снимкам с озадаченным Николой Влашичем.

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 2 марта, начало - в 14.00 по московскому времени.