ЦСКА объявил о назначении Шевелева заместителем гендиректора по спортивным вопросам

Евгений Шевелев назначен заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. Он займется стратегическим направлением развития спортивного блока клуба.

«Приоритетными задачами Евгения Евгеньевича станут синхронизация работы академии с проектом Red-blue future и координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Шевелев также займется объединением усилий всех задействованных подразделений в работе по внедрению новых цифровых решений, разработанных в ЦСКА в 2023 году.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает 8-е место турнирной таблицы, набрав 28 очков.