Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:41

Дудиев — о слухах про переписанный возраст Дзагоева: «Многие говорили, что он мазанный»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Алании» и «Балтики» Аслан Дудиев высказался о слухах про то, что у экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева был переписан возраст.

«Да, тогда многие говорили, что Дзага мазанный. Но я ничего подобного не слышал. У нас были мазанные — но они нигде не заиграли. Максимум — первая лига», — приводит Sport24 слова Дудиева.

Ранее Дзагоев признавался, что отцу предлагали переписать его на год, однако их отговорил Игорь Осинькин. Футболист играл под руководством Осинькина во Владикавказе и в Академии имени Коноплева.

В ноябре 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия».

Источник: https://sport24.ru/football/news-607551-mnogiye-govorili-chto-alan-mazannyy-dudiyev-o-slukhakh-pro-perepisannyy-vozrast-dzagoyeva
Алан Дзагоев
Аслан Дудиев
Футбол
1
0
Читайте также
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Рудковская подвела итоги чемпионата России в Челябинске
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Сочи» рассказали о планах команды на зимнее трансферное окно

ЦСКА объявил о назначении Шевелева заместителем гендиректора по спортивным вопросам
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости