ЦСКА сыграет на сборах с «Торпедо», «Химками», «Родиной» и «Андижаном»

Стало известно, с кем ЦСКА сыграет на зимних сборах, сообщает пресс-служба московского клуба.

Соперниками армейцев станут «Торпедо», «Химки», «Родина» и узбекский «Андижан».

Игра с черно-белыми пройдет в Абу-Даби 25 января. С «Родиной» команда встретится 16 февраля, а с «Химками» — 20 февраля. Оба матча состоятся в Турции.

С «Андижаном» ЦСКА сыграет 1 февраля также в Турции.

Об остальных соперниках на сборах станет известно позже.