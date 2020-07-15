Что думают в ФИФА о применении полиграфа в российском судействе? Комментарий из Цюриха

Представитель ФИФА воздержался от каких-либо конкретных комментариев по поводу использования детектора лжи в отношении арбитра российской премьер-лиги Сергея Лапочкина.

— У нас нет никаких подробностей по этому поводу, и поэтому мы не можем комментировать, — ответили корреспонденту «СЭ» в Цюрихе.

В ноябре прошлого года глава судейского комитета УЕФА и экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Роберто Розетти своеобразно ответил на вопрос «СЭ» о применении новых технологий в российском футболе, где стали использовать детекторы лжи в рамках «комплексной проверки арбитров».

— А они кого-то обманывали? — переспросил тогда Розетти и предпочел уйти от прямого ответа. — Вы знаете, ВАР — новый проект и новая технология. Защита честности и справедливости в футболе. Целостности футбола. Все становится более объективным и контролируемым. (Александр Бобров)