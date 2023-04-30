Червиченко о «Спартаке»: «На фига вы покупаете легионеров, если ростовские пацаны вас едва не обыгрывают в Москве?!»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— Как вам в целом игра красно-белых?

— «Спартак» по-прежнему выглядит плохо.

— Промес вышел в стартовом составе. Ждали от Квинси большего?

— Да я уже как-то высказывался по нему. Он одну игру может выдать, потом на две почему-то пропадает. Ничего не меняется. Да я вообще не увидел у «Спартака» ярких футболистов. Вот в составе «Ростова» с первых минут вышло 11 россиян! Гол на счету белоруса, который появился на поле во втором тайме. А у «Спартака» вышло 4 легионера в старте. На фига вы их покупаете, если ростовские мальчишки едва вас не обыгрывают в Москве?! Ну кого вы можете выделить в составе москвичей?

— Возможно, Абаскаль затянул с заменой Зиньковского?

— Послушайте, ну не надо его возвеличивать. Да, парень выдал две-три качественные игры. Но этого пока недостаточно. В «Спартаке» любят всегда кого-то героизировать. А потом игрока уничтожают за то, что он не оправдал завышенные ожидания. Давайте будем поспокойнее оценивать потенциал этого полузащитника.