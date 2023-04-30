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Червиченко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Ростов»: «Откуда взялась четвертая минута?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Судья Кирилл Левников удаляет Валерия Карпина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1).

— Пожалуй, если брать моменты этой встречи, то на ничью, наверное, «Спартак» наиграл, — считает Червиченко. — Хотя как это было сделано...

— Соболев — герой матча?

— Ну какой герой? Соболев верен себе. Валялся, апеллировал к арбитру, спорил постоянно, заслуженно получил желтую карточку. Ну подставил голову — молодец, забил. Это его работа. Мне вообще сначала показалось, что отличился Селихов. Не знаю... Герой — это тот, кто приносит команде победу.

— Ничья, вырванная на последних секундах, тоже неплохой результат.

— Хм. Соболев просто воспользовался подарком судьи.

— Подарок судьи — это то, что команды переиграли минуту?

— Ну конечно. Левников добавил три минуты. Откуда взялась четвертая? Почему ты на 93-й с половиной минуте даешь «Спартаку» подать очередной угловой? Вот как это объяснить? Просто решил дать «Спартаку» шанс отыграться? Есть же регламент... Ну добавил бы сразу пять минут — какие вопросы? А тут... Всякие мысли потом возникают.

— Какие?

— Да хватало сегодня нюансов. На 53-й минуте Левников не увидел, как Комличенко пихают в спину. Если бы увидел или захотел увидеть, надо было бы ставить, по идее, пенальти. И ВАР тоже как-то подслеп в этот момент... Какие-то специфические трактовки.

Александр Соболев забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Ну какой Соболев герой? Воспользовался подарком судьи...» Червиченко — о матче «Спартак» — «Ростов»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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