Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» объяснил причины возможного бойкота «Ростовом» матча с «Ротором» в 23-м туре Тинькофф РПЛ. По словам Червиченко, бойкот — один из способов обратить внимание на предвзятое судейство к клубу.

«Я дружу с руководителями «Ростова». Мы с Арташесом (Арутюнанцем, — президентом «Ростова». — Прим «СЭ») и с Алексеем (Рыскиным — спортивным директором «Ростова». — Прим «СЭ») обсуждали это, проговаривали. Есть такая мысль вообще не ехать в Волгоград, — сказал Червиченко «СЭ». — А смысл? Вместо трех очков увозят ноль. Как такое может быть? Три ключевых момента, всем все видно — кроме демона у монитора и убийцы с детским лицом. Надо обратить внимание на то, что такая ситуация невозможна. Каждый чемпионат воруют по 10 очков. Как только команда подбирается к зоне Лиги Европы, начинаются такие чудеса. Это не теория заговора. Выводы делайте сами, но сколько ответов от РФС получил клуб и сколько очков недосчитались. Команда не по спортивному принципу занимает места ниже, чем должна занимать»

Также Червиченко предложил наложить санкции на бригаду Лапочкина и сравнил ситуацию «Ростова» с аналогичным эпизодом после матча «Спартака» с «Сочи» (2:2), когда главного арбитра матча Казарцева проверили на полиграфе.

«И если судей после матча «Спартака» потащили на детектор лжи, то я не понимаю, почему эту банду, бригаду Лапочкина и компашку не повезти на детектор лжи, чтобы узнать много нового и интересного. Если бы «Ростов» доказал свою правоту и все потраченные ресурсы легли бы на Лапочкина, тогда бы он хорошо думал, свистеть странные эпизод или нет. Всегда лучше всего работает удар по личному кошельку. Если бы судья отвечал лично финансово, то все чудеса бы закончились. Все сразу бы прозрели, вспомнили бы правила. Личная финансовая ответственность», — добавил Червиченко.

Вдобавок бывший владелец «Спартака» заявил, что возможные санкции за пропуск матча были бы гораздо меньше, чем потраченные на перелеты и проживание деньги.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» объяснил причины возможного бойкота «Ростовом» матча с «Ротором» в 23-м туре Тинькофф РПЛ. По словам Червиченко, бойкот — один из способов обратить внимание на предвзятое судейство к клубу.

«Я дружу с руководителями «Ростова». Мы с Арташесом (Арутюнанцем, — президентом «Ростова». — Прим «СЭ») и с Алексеем (Рыскиным — спортивным директором «Ростова». — Прим «СЭ») обсуждали это, проговаривали. Есть такая мысль вообще не ехать в Волгоград, — сказал Червиченко «СЭ». — А смысл? Вместо трех очков увозят ноль. Как такое может быть? Три ключевых момента, всем все видно — кроме демона у монитора и убийцы с детским лицом. Надо обратить внимание на то, что такая ситуация невозможна. Каждый чемпионат воруют по 10 очков. Как только команда подбирается к зоне Лиги Европы, начинаются такие чудеса. Это не теория заговора. Выводы делайте сами, но сколько ответов от РФС получил клуб и сколько очков недосчитались. Команда не по спортивному принципу занимает места ниже, чем должна занимать»

Вдобавок бывший владелец «Спартака» заявил, что возможные санкции за пропуск матча были бы гораздо меньше, чем потраченные на перелеты и проживание деньги.

«А что может быть? «Ростов» не вылетит уже. Штраф? Ну и что, кому от него холодно или жарко? Экономия гораздо больше, чем штраф. Зачем ехать? Посчитайте расходы на рейсы, на еду — и что бы изменилось, если бы «Ростов» не приехал на матч в Химки? Сэкономили бы деньги. Вообще было бы неплохо, если бы на Лапочкина написал заявление или подал в суд какой-нибудь болельщик «Ростова», — подытожил Червиченко.

Также Червиченко предложил наложить санкции на бригаду Лапочкина и сравнил ситуацию «Ростова» с аналогичным эпизодом после матча «Спартака» с «Сочи» (2:2), когда главного арбитра матча Казарцева проверили на полиграфе.

«И если судей после матча «Спартака» потащили на детектор лжи, то я не понимаю, почему эту банду, бригаду Лапочкина и компашку не повезти на детектор лжи, чтобы узнать много нового и интересного. Если бы «Ростов» доказал свою правоту и все потраченные ресурсы легли бы на Лапочкина, тогда бы он хорошо думал, свистеть странные эпизод или нет. Всегда лучше всего работает удар по личному кошельку. Если бы судья отвечал лично финансово, то все чудеса бы закончились. Все сразу бы прозрели, вспомнили бы правила. Личная финансовая ответственность», — добавил Червиченко.

Ранее стало известно, что «Ростов» обратился в РФС по вопросам судейтсва в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:1)

(Константин Колмаков)