«Уфа» — «Рубин»: Бауэр, Шатов и Кварацхелия в старте, Иванов и Урунов остались в запасе
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в столице Башкирии и начнется в 14:00 мск.
«Уфа»: Беленов, Бауэр, Плиев, Табидзе, Йокич, Милетич, Камилов, Голубев, Андрич, Кротов, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Иванов, Урунов, Сысуев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.
«Уфа» с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Рубин» с 34 очками — на 8-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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