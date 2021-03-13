«Ростов» обратился в судейский комитет РФС по трем эпизодам матча с «Химками»

«Ростов» обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по трем эпизодам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1).

В своем обращении ростовчане обратили внимание на действия бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, которые, по мнению клуба, повлияли на ход игры и ее итог.

«1. На 48-й минуте матча Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Резиуане Мирзове, при этом арбитр не воспользовался помощью ВАР. Мы считаем, что инициатором контакта являлся сам Мирзов: после входа в штрафную игрок «Ростова» Роман Тугарев сделал попытку выбить мяч, однако на повторе видно, что в этот момент Мирзов делает движение ногой не в сторону мяча, а в сторону соперника — чтобы заблокировать движение Тугарева

2. На 71-й минуте матча Али Соу сравнял счет, однако арбитр Сергей Лапочкин отменил гол по рекомендации видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова, которые оценили эпизод как совершенный «вне игры». При этом главный арбитр не воспользовался монитором ВАР и не оценил эпизод, который предшествовал зафиксированному офсайду. Речь идет о том, что Али Соу получил мяч от соперника — игрока «Химок», который принял мяч головой. Таким образом, Соу не мог находиться вне игры — даже несмотря на географическое положение игрока на поле. На наш взгляд, в таких эпизодах арбитр обязан пользоваться ВАР и принимать решение исключительно исходя из визуальной целостной оценки игрового эпизода.

3. На 75-й минуте в штрафной «Химок» Дмитрий Полоз первый играет в мяч, на повторе видно, что его голеностоп развернут к воротам соперника. Защитник Филин не успевает сыграть в мяч и наносит удар по стопе Полоза. На повторе видно, как после удара у Полоза разворачивает голеностоп, однако арбитры не зафиксировали фол в штрафной по неосторожности и не назначили пенальти в ворота «Химок», а видеоассистентами не было предложено Лапочкину изучить эпизод с помощью ВАР", — сообщили в пресс-службе «Ростова».

Напомним, на 71-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Ростов» (1:0) ростовчанин Али Соу сравнял счет, но арбитр Сергей Лапочкин спустя некоторое время после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова взятие ворот отменил. ВАР зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.