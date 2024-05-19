Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:51

Джикия: «Мне сказали о решении клуба. Я встал, поблагодарил и ушел»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как узнал о решении клуба не продлевать с ним контракт.

Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.

— Как вы узнали о том, что с вами не продлевают контракт?

— Мне об этом сказали не так давно.

— В какой момент вы поняли, что будущего в «Спартаке» нет?

— Как только услышал.

— Зимой?

— Как только услышал.

— Какая реакция была?

— Поблагодарил, встал, вышел.

— Зимой, когда у вас были варианты, вы заняли позицию, что никуда не уйдете. Есть ощущение, что вы потеряли полгода игровой практики?

— Для меня было важно сделать все возможное. Никакое предложение об аренде я не рассматривал. Остался верен клубу и сделал все от себя зависящее.

— Амарал сказал, что у каждого игрока есть свой цикл и твой в «Спартаке» закончился. Ты понимаешь, почему так произошло?

— Я не спрашивал.

— Но тебе же наверняка интересно...

— Все, что мне было интересно, я услышал. Остальное уже не имеет никакого значения.

— Вы услышали это в феврале?

— Нет. То, что я услышал недавно, для меня было достаточно. Мы встретились. Мне сказали о решении клуба. Я встал, поблагодарил и ушел.

— Ты на сборах говорил, что находишься чуть ли не в своей лучше форме. Почему тебе не представили шанс?

— Не задавал такие вопросы. Надо смотреть и двигаться только вперед. Все в жизни бывает.

— Когда команда подошла тебя чествовать, ты сказал: «Уберите руки, мне вас еще хоронить». Ты переходишь в клуб, который будет конкурировать со «Спартаком»?

— В жизни все бывает.

— Ты знаешь о своем будущем уже сейчас? Конкретный вариант уже есть?

— Поживем-увидим.

— Когда мы об этом узнаем?

— Когда утром будете просыпаться, обновляйте новости и узнаете, — сказал Джикия.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
4
Читайте также
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Капитан «Спартака» Джикия сыграл свой последний матч за клуб
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степашин: «Личка мне обещал играть с «Краснодаром» только на победу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости