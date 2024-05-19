Джикия: «Мне сказали о решении клуба. Я встал, поблагодарил и ушел»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как узнал о решении клуба не продлевать с ним контракт.
Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.
— Как вы узнали о том, что с вами не продлевают контракт?
— Мне об этом сказали не так давно.
— В какой момент вы поняли, что будущего в «Спартаке» нет?
— Как только услышал.
— Зимой?
— Как только услышал.
— Какая реакция была?
— Поблагодарил, встал, вышел.
— Зимой, когда у вас были варианты, вы заняли позицию, что никуда не уйдете. Есть ощущение, что вы потеряли полгода игровой практики?
— Для меня было важно сделать все возможное. Никакое предложение об аренде я не рассматривал. Остался верен клубу и сделал все от себя зависящее.
— Амарал сказал, что у каждого игрока есть свой цикл и твой в «Спартаке» закончился. Ты понимаешь, почему так произошло?
— Я не спрашивал.
— Но тебе же наверняка интересно...
— Все, что мне было интересно, я услышал. Остальное уже не имеет никакого значения.
— Вы услышали это в феврале?
— Нет. То, что я услышал недавно, для меня было достаточно. Мы встретились. Мне сказали о решении клуба. Я встал, поблагодарил и ушел.
— Ты на сборах говорил, что находишься чуть ли не в своей лучше форме. Почему тебе не представили шанс?
— Не задавал такие вопросы. Надо смотреть и двигаться только вперед. Все в жизни бывает.
— Когда команда подошла тебя чествовать, ты сказал: «Уберите руки, мне вас еще хоронить». Ты переходишь в клуб, который будет конкурировать со «Спартаком»?
— В жизни все бывает.
— Ты знаешь о своем будущем уже сейчас? Конкретный вариант уже есть?
— Поживем-увидим.
— Когда мы об этом узнаем?
— Когда утром будете просыпаться, обновляйте новости и узнаете, — сказал Джикия.
Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4