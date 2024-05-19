Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:44

Гафин — про разговоры о проклятии «Динамо»: «Я не склонен к мистике, но есть что-то, о чем мы не знаем»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на разговоры некоторых фанатов о том, что клуб долгие годы не становился чемпионом из-за проклятия.

В свое время болельщики бело-голубых утверждали, что над «Динамо» висит проклятие жены Юрия Севидова. По их мнению, женщина прокляла клуб, поскольку он несправедливо обошелся с ее мужем.

«Вы вот несерьезно к этому относитесь, интересуетесь мнением на этот счет, в том числе, и у помещика Шпрыгина. Я не склонен к мистике и подобным вещам, но есть что-то, о чем мы не знаем. Не буду исключать того, о чем вы говорите, все в нашей жизни возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Последний раз московское «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году — во времена СССР. В текущем сезоне, после 29 туров, бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Капитан «Спартака» Джикия сыграл свой последний матч за клуб
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Слишкович заявил, что не до конца доволен своей работой в «Спартаке»
«Ростов» — «Балтика». Онлайн-трансляция матча
Джикия об уходе из «Спартака»: «Все только начинается»
Джикия рассказал о самых крутых моментах за «Спартак»
Амарал: «Не сразу решили, что Слишкович останется в «Спартаке»
Спортивный директор «Спартака» Амарал заявил, что переговоры со Станковичем шли несколько недель
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев — об уходе Джикии из «Спартака»: «Возможно, в «Лукойле» посчитали, что была нарушена корпоративная этика»

Степашин: «Личка мне обещал играть с «Краснодаром» только на победу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости