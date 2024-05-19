Кузьмичев — об уходе Джикии из «Спартака»: «Возможно, в «Лукойле» посчитали, что была нарушена корпоративная этика»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость об уходе Георгия Джикии из московского клуба.

В феврале этого года агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявлял, что его клиент не останется в «Спартаке», если команду продолжит тренировать Гильермо Абаскаль, который в итоге покинул свой пост в середине апреля.

«Несмотря на всю сложность ситуации, которая произошла с высказыванием законного представителя и дальнейшими комментариями, Георгий спокойно тренировался, работал и ждал окончания сезона, чтобы затем вернуться к переговорам. До этого времени никакие варианты с другими клубами не рассматривались, насколько я знаю.

Не исключаю, что та история с интервью стала решающей. Возможно, именно тогда и было принято решение. У каждого разное видение. Они посчитали, что была нарушена корпоративная этика. Исходя из этого, было принято такое решение", — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.