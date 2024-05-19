«Ахмат» — «Зенит»: Конате, Клаудиньо и Педро выйдут на поле с первых минут

«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ахмат»: Опарин, Тодорович, Богасавац, Шатара, Ловат, Гандри, Камилов, Швец, Садулаев, Камило, Конате.

Запасные: Магомедов, Уциев, Ибишев, Тимофеев, Олейников, Бериша, Мацуев, Якуев, Гбамбле, Ковачев, Агаларов.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Педро.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Родригао, Бардачев, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Изидор.

«Ахмат» располагается на десятом месте в таблице с 35 очками. «Зенит» занимает вторую строчку (51).

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».