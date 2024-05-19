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Сегодня, 17:56

«Ахмат» — «Зенит»: Конате, Клаудиньо и Педро выйдут на поле с первых минут

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«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ахмат»: Опарин, Тодорович, Богасавац, Шатара, Ловат, Гандри, Камилов, Швец, Садулаев, Камило, Конате.

Запасные: Магомедов, Уциев, Ибишев, Тимофеев, Олейников, Бериша, Мацуев, Якуев, Гбамбле, Ковачев, Агаларов.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Педро.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Родригао, Бардачев, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Изидор.

«Ахмат» располагается на десятом месте в таблице с 35 очками. «Зенит» занимает вторую строчку (51).

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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