Экс-защитник «Ростова» Дьяков рассказал о конкуренции между Дзюбой и Балотелли в «Адана Демирспоре»

Бывший защитник «Ростова» и «Сивасспора» Виталий Дьяков отреагировал на переход Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

— «Адана Демирспор» — хорошая команда. Не так давно они вышли в суперлигу. Там хорошее финансирование. Деньги есть, поэтому команда должна быть если не в борьбе за чемпионство, то в еврокубковой зоне, — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

— В «Адана Демирспоре» Дзюбе придется конкурировать с Марио Балотелли. Кто из них вам видится сильнее на данный момент?

— Балотелли все равно уже не тот Балотелли, который когда-то забивал за сборную Италии на Евро и шикарно играл в «Интере». Артем сейчас, наверное, тоже находится не в оптимальных кондициях. Все-таки он особо нигде не проходил предсезонку. Но длинный сезон только начинается. У нападающих может быть так: сегодня играет один, а завтра его меняют. Может, они вообще будут играть в паре.

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.