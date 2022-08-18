Кавазашвили: «Дзюба едет в Турцию зарабатывать себе футбольную пенсию»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о переходе Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Для Дзюбы это только положительный переход — ему надо зарабатывать, ведь кроме футбола он ничего не умеет. Будем надеяться, что жизнь заставит его сыграть не один год, чтобы были финансы и он был на коне. Он способен отработать в движении, с нагрузками этот год. Дальше надо смотреть. Дзюба — большой мастер, который едет в Турцию зарабатывать себе футбольную пенсию», — цитирует Кавазашвили Sport24.

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.