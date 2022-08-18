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Сегодня, 13:40

Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

По информации «СЭ», нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким «Адана Демирспор».

16 августа «СЭ» сообщал, что 33-летний россиянин будет зарабатывать в новой команде около 1,5 миллиона евро.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

Артем Дзюба. Сможет ли Дзюба превзойти Балотелли? Сколько Артем забьет в Турции? Адекватная ли у него будет зарплата? Мнение эксперта

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