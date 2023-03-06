Соломатин: «Игра ЦСКА не внушает оптимизма»

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин оценил игру армейцев после возобновления сезона.

«Вроде бы прошли сборы, но две игры ЦСКА после паузы, которые я видел не внушают оптимизма. Карраскаль и Медина должны быть лидерами на поле, но есть вопросы к созиданию всей команды», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

В воскресенье, 5 марта ЦСКА уступил «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ (0:2). Ранее команда Владимира Федотова прошла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв в двухматчевом противостоянии «Краснодар» (3:0; 0:1).