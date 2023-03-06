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Сегодня, 16:11

В «Динамо» заявили, что у клуба достаточно времени, чтобы определить будущее Норманна

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна.

«В матче с «Крыльями Советов» Норманн оказал влияние на игру. Что касается обсуждения его будущего, перейдем к нему, когда посчитаем нужным. До конца сезона еще достаточно времени, мы только вливаемся во вторую половину сезона», — цитирует Гафина ТАСС.

26-летний норвежский полузащитник перебрался в «Динамо» летом прошлого года. Московский клуб арендовал его у «Ростова» до конца сезона. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/17204131
Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
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 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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