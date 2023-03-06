В «Динамо» заявили, что у клуба достаточно времени, чтобы определить будущее Норманна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна.

«В матче с «Крыльями Советов» Норманн оказал влияние на игру. Что касается обсуждения его будущего, перейдем к нему, когда посчитаем нужным. До конца сезона еще достаточно времени, мы только вливаемся во вторую половину сезона», — цитирует Гафина ТАСС.

26-летний норвежский полузащитник перебрался в «Динамо» летом прошлого года. Московский клуб арендовал его у «Ростова» до конца сезона. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.