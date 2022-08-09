Кавазашвили: «В СССР было много футболистов, кто тратил деньги на девочек»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова экс-защитника красно-белых Георгия Тигиева о том, что к концу карьеры у него не осталось средств.

Кавазашвили признался, что в СССР были футболисты, которые бездумно тратили заработанные деньги.

«У нас в СССР было много футболистов, которые замечательно играли, получали хорошие деньги, но уходили после завершения карьеры ни с чем.

Удивляться нечему, это зависит от воспитания, кто-то скряга — копит и копит, а кто-то от души может потратить все средства.

В мое время таких футболистов было много — кто пропивал, кто гулял, кто дарил, кто на девочек тратил.

Сейчас, конечно, жизнь другая. В СССР футболисты получали очень большие деньги по тому именно времени, если сравнивать с рядовыми гражданами, то сейчас от нынешних зарплат у молодых игроков просто сносит крышу", — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».