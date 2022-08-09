Новичок «Химок» Гбане назвал «Зенит» лучшей командой России

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Кто выиграет РПЛ в этом году: «Зенит», «Спартак» или кто-то другой? Думаю, что чемпион — тот, кто наберет большее количество очков, чем у других. Не знаю, как сложится этот чемпионат. Уже в конце сезона посмотрим! Гегемония «Зенита»? Это хорошая команда, честно говоря, лучшая в России. Но чемпионат состоит из множества игр. Нам нужно думать не о других, а о своем пути, чтобы занять достойное место в РПЛ», — сказал Гбане «СЭ».

«Химки» арендовали 21-летнего Гбане у хорватского «Бийело Брдо» до конца сезона-2022/23.

«Зенит» располагается на четвертом месте с 8 очками в турнирной таблице РПЛ.

13.08.2022 | Зенит — ЦСКА