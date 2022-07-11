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Смородская: «В России у «Зенита» нет конкурентов. Это объективная реальность»

Смородская объяснила причины доминирования «Зенита» в РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ольга Смородская.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснила причины доминирования «Зенита» в РПЛ.

«У «Зенита» в России нет конкурентов. Это объективная реальность. Они хорошо укомплектованы. Семак отлично работает, внедряет новые тенденции футбола, которые видит в европейских чемпионатах. Так и есть. У нас и с тренерами проблема. Их не найти», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 9 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.

ФК Зенит
Ольга Смородская
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