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Источник: Вендел попал в сферу интересов «Арсенала» и «Вест Хэма»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел попал в сферу интересов английских «Арсенала» и «Вест Хэма», утверждает Globo Esporte.

Также на игрока претендует еще один клуб из Англии, чье название не разглашается.

При этом Вендел не хочет пользоваться правилом ФИФА, позволяющим приостановить контракт до следующего лета, без договоренности с «Зенитом».

Сразу после победы в Суперкубке Вендел сообщил журналистам, что он остается в «Зените».

24-летний бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.

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