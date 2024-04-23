Радимов о форме вингера «Зенита» Педро: «В 18 лет нельзя забивать в каждом матче»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о вингере питерцев Педро.

«В том возрасте, в котором сейчас находится Педро, в 18 лет, так стабильно, сразу в каждом матче забивать по два мяча тоже, извините меня, нельзя... Просто слишком высоко поднял планку, скажем так», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

В этом сезоне Педро провел за «Зенит» 8 матчей и забил 3 гола.