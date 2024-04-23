Комличенко: «Борьба за медали? «Ростову» надо в стыки не попасть»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал цели команды в этом сезоне РПЛ.

«После поражения от «Спартака» Карпин старался нас поддержать, не кричал. Борьба за медали? Да надо в стыки не попасть, все может быть», — цитирует форварда Sport24.

После 24 матчей РПЛ «Ростов» набрал 34 очка и занимает 8-е место. От зоны стыковых матчей команду отделяют 10 очков.