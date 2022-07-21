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Бышовец: «Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб»

Бышовец назвал нелогичной трансферную политику «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-тренера «Зенита» Властимила Петржелы о том, что петербургский клуб перестал быть российской командой. По его словам, трансферная политика сине-бело-голубых нелогична.

«Я согласен с Петржелой, — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru. — Скажу больше: мне совершенно непонятна нынешняя трансферная политика петербуржцев с учетом отстранения российских клубов от участия в еврокубках. Она нелогична. В сегодняшней ситуации нет смысла тратить большие средства на приглашение легионеров. Для каких целей нужно такое усиление? И какова его перспектива в среднесрочной перспективе? Взять хотя бы пример Юри Алберто. Клуб заплатил за него серьезные деньги, а он ушел уже через несколько месяцев. Никто не может поручиться, что другие иностранные игроки не последуют его примеру».

Тренер отметил, что в Петербурге существует отлично выстроенная система по воспитанию своих собственных футболистов.

«Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб, лишает возможности развиваться. А ведь именно свои собственные воспитанники создают нужную атмосферу в команде. Привносят в коллектив чувство ответственности и правильное отношение к делу», — сказал он.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре РПЛ петербургский клуб примет «Крылья Советов».

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-podderzhal-petrzhelu-v-tom-chto-zenit-perestal-byit-rossiyskoy-komandoy
Анатолий Бышовец
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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