Бышовец: «Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-тренера «Зенита» Властимила Петржелы о том, что петербургский клуб перестал быть российской командой. По его словам, трансферная политика сине-бело-голубых нелогична.

«Я согласен с Петржелой, — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru. — Скажу больше: мне совершенно непонятна нынешняя трансферная политика петербуржцев с учетом отстранения российских клубов от участия в еврокубках. Она нелогична. В сегодняшней ситуации нет смысла тратить большие средства на приглашение легионеров. Для каких целей нужно такое усиление? И какова его перспектива в среднесрочной перспективе? Взять хотя бы пример Юри Алберто. Клуб заплатил за него серьезные деньги, а он ушел уже через несколько месяцев. Никто не может поручиться, что другие иностранные игроки не последуют его примеру».

Тренер отметил, что в Петербурге существует отлично выстроенная система по воспитанию своих собственных футболистов.

«Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб, лишает возможности развиваться. А ведь именно свои собственные воспитанники создают нужную атмосферу в команде. Привносят в коллектив чувство ответственности и правильное отношение к делу», — сказал он.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре РПЛ петербургский клуб примет «Крылья Советов».