Бышовец: «Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб»
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-тренера «Зенита» Властимила Петржелы о том, что петербургский клуб перестал быть российской командой. По его словам, трансферная политика сине-бело-голубых нелогична.
«Я согласен с Петржелой, — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru. — Скажу больше: мне совершенно непонятна нынешняя трансферная политика петербуржцев с учетом отстранения российских клубов от участия в еврокубках. Она нелогична. В сегодняшней ситуации нет смысла тратить большие средства на приглашение легионеров. Для каких целей нужно такое усиление? И какова его перспектива в среднесрочной перспективе? Взять хотя бы пример Юри Алберто. Клуб заплатил за него серьезные деньги, а он ушел уже через несколько месяцев. Никто не может поручиться, что другие иностранные игроки не последуют его примеру».
Тренер отметил, что в Петербурге существует отлично выстроенная система по воспитанию своих собственных футболистов.
«Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб, лишает возможности развиваться. А ведь именно свои собственные воспитанники создают нужную атмосферу в команде. Привносят в коллектив чувство ответственности и правильное отношение к делу», — сказал он.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре РПЛ петербургский клуб примет «Крылья Советов».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1