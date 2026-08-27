Семак: «Ни для одной команды выезд в Воронеж не является простым»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча с «Факелом» в 6-м туре чемпионата России.

Матч пройдет 29 августа на стадионе «Факел».

«Ни для одной команды выезд в Воронеж не является простым. Это команда, которая хорошо играет дома: интенсивность, болельщики. Я думаю, для каждого клуба это тяжелый выезд.

«Факел» — хорошая команда. Конечно, в зависимости от тех игроков, которые есть в распоряжении, команда меняется, и схема нового тренера, который отталкивается от того, каких игроков имеет в распоряжении. По сути, думаю, те сильные качества, которые были, остались у команды. Они бьются за каждое очко в каждом матче», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

«Зенит» (9 очков после 5 матчей) занимает 4-е место в таблице чемпионата России. «Факел» (2 очка после 5 встреч) располагается на предпоследнем, 15-м месте.